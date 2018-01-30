Верблюд затоптал нетрезвого посетителя экопарка в Тульской области

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области проводят проверку по факту смерти местного жителя от травм, которые нанес ему верблюд на территории экопарка, сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель СУ СКР по региону Зинаида Каминская.

Мужчина был доставлен с телесными повреждениями в больницу Веневского района в минувшую субботу. "По предварительным данным, на территории экопарка находившийся в состоянии алкогольного опьянения 53-летний мужчина попытался покормить верблюда, в ответ на это животное затащило его на территорию вольера и нанесло ему несколько ударов. От полученных повреждений мужчина скончался спустя некоторое время в больнице", - сказала Каминская.