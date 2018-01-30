Часть лицензируемых видов деятельности собрались освободить от плановых проверок

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Законопроект, наделяющий правительство РФ правом исключать конкретные виды деятельности из графика плановых проверок со стороны госорганов, внесен в Госдуму РФ.

Правительственный законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документ предлагает внести поправки в статью 19 федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", которая регулирует порядок организации лицензионного контроля. Наряду с действующей статьей, которая предполагает проведение плановых проверок и публикацию их графика в Едином реестре проверок (ЕРП), предлагается наделить правительство РФ правом устанавливать положение о лицензировании конкретного вида деятельности.

"Положением о лицензировании конкретного вида деятельности может быть установлено, что при осуществлении лицензионного контроля за конкретным видом деятельности плановые проверки не проводятся", - говорится в законопроекте.

Правительством РФ также может быть установлена иная периодичность проведения плановой проверки или сокращенный срок проверки. Также оговаривается, что плановая проверка может не проводиться при отнесении вида деятельности к определенной категории при риск-ориентированном подходе.

Законопроект также предусматривает исключение из числа проверок ЕРП информации о внеплановых проверках, проводимых в связи с поступлением заявлений о предоставлении правового статуса, специального разрешения на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения на осуществление иных юридически значимых действий.

Еще одна новелла касается проведения плановых рейдовых осмотров особо охраняемых природных территорий, лесных участков, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ. Предлагается уточнить, что плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.