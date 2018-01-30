Заксобрание Петербурга закупит ореховые стулья по 100 тыс. рублей за штуку

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило конкурс на покупку стульев и стола для Помпейского коридора Мариинского дворца стоимостью почти 5 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,9 млн рублей: 2,1 млн рублей за стол и 2,8 млн рублей за 30 стульев.

Согласно техническому заданию, мебель должна быть изготовлена из массива ореха, стулья "олицетворяют интерпретацию французского стиля ХVIII столетия" и должны быть обиты бордовым бархатом. У стола для Помпейского коридора должны быть резные ножки, накрытые стеклянной столешницей. На мебель требуется предоставить гарантию сроком 12 месяцев.

Заявки принимаются до 12 февраля. Поставщик определится 19 февраля.