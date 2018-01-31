Вертолет Ка-62 модернизируют для применения на кораблях

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Новое шасси, разработанное для вертолета Ка-62, позволит использовать его на кораблях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Технодинмика" (входит в "Ростех").

"Разработанные шасси позволяют обеспечить требования по посадке вертолета с большими вертикальными скоростями, что, в свою очередь, дает потенциальную возможность использовать их для применения на кораблях", - сообщили в пресс-службе.

"Перепроектирование, проведение основной части изолированных испытаний для подтверждения требуемых характеристик и запуск агрегатов шасси Ка-62 в серийное производство планируется завершить в текущем году", - приводят в пресс-службе слова гендиректора холдинга Игоря Насенкова.

Модернизированные агрегаты обеспечат автономный самовыпуск опор без использования бортовых источников энергии в случае отказа гидросистемы. Особенности данной конструкции повысят безопасность вертолета Ка-62 на этапах взлета и посадки, отметили в пресс-службе.

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой величине практического потолка и высокой энерговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Особенностью вертолета является широкое применение в конструкции современных материалов - полимерных композиционных материалов, объем которых в конструкции вертолета доведен до 60% по массе. Это позволило уменьшить массу пустого вертолета, увеличить его скорость, маневренность и грузоподъемность, а также снизить расход топлива. Планер вертолета отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной и трехстоечным шасси с хвостовой опорой.