Суд ограничился штрафом поставщику метанола для погубившего 76 иркутян "Боярышника"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор предпринимателю, организовавшему незаконное производство автомобильной стеклоомывающей жидкости с использованием метанола, от отравления которым в декабре 2016 года погибло 76 горожан, сообщила в среду областная прокуратура.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а также лишил права заниматься определенными видами деятельности.

"31-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, осенью 2016 года предприниматель незаконно приобрел метиловый спирт (метанол), из которого его наемные работники произвели более 150 тысяч литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости для автомобилей путем смешивания с водой, отдушкой и красителями. "Незамерзайку" они разливали в пластиковые бутыли, которые продавали.

"В ходе расследования пятым следственным управлением (с дислокацией в Новосибирске) Главного следственного управления СКР факта массового отравления жителей Иркутска косметическим средством "Боярышник" установлено, что метиловый спирт, использовавшийся для его производства, изготовителям реализовал работник предприятия, которым руководил осужденный", - сказано в пресс-релизе.

Как ранее сообщалось, в конце декабря 2016 года в Иркутске в результате массового отравления спиртосодержащей жидкостью погибло 76 человек. Все они вместо алкоголя выпили концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По делу о массовых отравлениях "Боярышником" были задержаны более 20 человек, в том числе бутлегеры, предприниматели, владельцы и продавцы торговых павильонов.