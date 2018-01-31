Совет Федерации одобрил закон о волонтерстве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду одобрил закон, регулирующий волонтерскую деятельность в России.

Закон направлен на закрепление правового статуса добровольческой (волонтерской) деятельности и формирование единого подхода к регулированию отношений в этой сфере, говорится в заключении комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Кроме того, законом обеспечивается взаимодействие в отношениях, которые складываются между добровольцами (волонтерами), организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, благополучателями, а также органами госвласти и местного самоуправления. Также уравниваются понятия "добровольчество" и "волонтерство", определен статус добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольцев (волонтеров). Законом урегулированы права и обязанности волонтеров, правовые основы их деятельности.

Предусматривается создание единой информационной системы, включающей на добровольной основе сведения о волонтерах, организаторах добровольческой деятельности и соответствующих организациях. Закон также определяет особенности привлечения добровольцев волонтеров для осуществления деятельности религиозных организаций.

Реализация закона потребует дополнительных финансовых средств, которые в размере 28 млн рублей учтены в законе "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Госдума приняла закон в третьем окончательном чтении в минувшую пятницу, 26 января.