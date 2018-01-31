Россияне оказались самыми пунктуальными туристами среди европейцев

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российские туристы - одни из самых пунктуальных среди жителей Европы, большинство из них прибывают в аэропорт еще до открытия стойки регистрации, показал опрос предпочтений пассажиров, который провела авиакомпания British Airways.

"Россияне оказались одними из самых пунктуальных: 65% опрошенных прибывают в аэропорт еще до открытия стойки регистрации - это самые высокие показатели среди жителей Европы. Для сравнения - 46% израильтян, 43% французов и 36% норвежцев приезжают заранее, а 4% французов привыкли регистрироваться на рейс в последний момент", - говорится в опросе.

По данным компании, больше половины россиян (53%) привыкли сразу подходить к выходу на посадку, как только он объявлен. Схожий тренд показали и путешественники из Италии - 79% опрошенных выстраиваются в очередь около гейта.

Согласно опросу, 72% россиян совершают перелеты от одного до четырех раз в год, среднее время полета - около 3,5 часов. К ответственным путешественникам, которые никогда не опаздывают и не забывают документы, отнесли себя 71% опрошенных россиян. При этом практически половина пассажиров из России привыкли следить не только за своими документами, но и за документами всех, кто летит вместе с ними (48%). Напротив, только 39% шведов и 29% норвежцев следят за чьими-то еще документами.

Опрос показал, что 54% пассажиров из России не употребляют алкогольные напитки перед полетами никогда, 20% употребляют алкоголь только перед вечерними рейсами, только 5% употребляют алкоголь перед каждым рейсом.

Почти все европейцы - 80% шведов, 41% россиян, 39% французов, 37% норвежцев, 31% немцев отметили, что рассматривают полет в самолете как время побаловать себя. Поэтому чаще всего пассажиры покупают в аэропорту сладости (55%), безалкогольные напитки (41%), сэндвичи (41%) и чипсы (33%). Респонденты отметили, что гораздо реже покупают такие продукты вне аэропорта.

В глобальном опросе предпочтений пассажиров авиакомпания British Airways приняли участие пассажиры стран Европы и Азии, среди них Россия, Великобритания, Италия, Франция, Норвегия, Китай, Индия.