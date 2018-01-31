Мособлсуд признал законным отказ Дадину в удовлетворении иска к ФСИН и колонии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Московский областной суд признал законным отказ в удовлетворении иска оппозиционера Ильдара Дадина, в котором он оспаривал действия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России и администрации карельской исправительной колонии № 7 (ФКУ ИК-7), сообщил "Интерфаксу" представитель активиста Николай Зборошенко.

"Сегодня Мособлсуд оставил без изменений решение Железнодорожного городского суда от 19 сентября прошлого года, которым отказано в удовлетворении административного искового заявления, а фактически жалобы, поданной в интересах Ильдара Дадина", - сказал Зборошенко в среду.

По его словам, апелляционное определение было принято, несмотря на то, что ранее суд возобновил производство по делу, затребовав ряд документов из Минюста и ФСИН в качестве доказательств.

"Видимо, раз в год мы будем снова встречаться с противоположной стороной в Железнодорожном и, возможно, Московском областном суде, когда будем пересматривать дело ввиду появления новых обстоятельства - а именно постановления Европейского суда (ЕСПЧ) по аспектам, указанным в иске", - добавил Зборошенко.

Как сообщалось, 19 сентября Железнодорожный суд Подмосковья отказался удовлетворить иск Дадина к ФСИН и администрации карельской исправительной колонии № 7 (ФКУ ИК-7).

Исковое заявление активиста включало в себя четыре жалобы: на решение ФСИН об этапировании Дадина в карельскую колонию, которое не соответствует статье 8 европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение частной и семейной жизни); на условия этапирования в контексте статьи 3 Конвенции (запрет на пытки); на восемь дисциплинарных взысканий в отношении активиста в карельской колонии; а также на недопуск защитника к активисту в колонию в конце 2016 года.

Дело Дадина

Дадин стал первым и пока единственным осуждённым по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорён к трём годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет. Он был отправлен сначала в карельскую, а затем в алтайскую колонию.

22 февраля этого года президиум Верховного суда РФ постановил приговор отменить, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию. 26 февраля он покинул алтайскую колонию.

31 мая Железнодорожной суд Подмосковья по иску Дадина взыскал с министерства финансов России за счёт казны 2 млн 200 рублей за его незаконное уголовное преследование.