В США поезд с представителями Республиканской партии столкнулся с грузовиком

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В штате Западная Виргиния поезд, в котором ехали конгрессмены Республиканской партии США, столкнулся с грузовиком, сообщает USA Today.

Отмечается, что в результате аварии есть пострадавшие, однако точных данных о том, сколько человек получили травмы, пока нет.

Несколько конгрессменов в твиттере сообщили, что они в порядке. Официальный представитель партии в свою очередь рассказал агентству АР, что никто из политиков не пострадал.

Позже официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс сообщила, что в результате инцидента погиб один человек.

"Президент Трамп полностью уведомлен о ситуации в (Западной) Виргинии и получает регулярные обновления. Подтверждается, что один человек погиб, еще один получил серьезные травмы", - заявила Сандерс.

Отмечается, что республиканцы направлялись на выездное заседание в Западную Виргинию, когда поезд, в котором они ехали, столкнулся с мусоровозом. В поезде в частности находился спикер Палаты представителей конгресса США Пол Райан.

На выездном заседании партии позже в среду планируется выступление вице-президента Майкла Пенса. Вечером 1 февраля туда также направится президент Дональд Трамп.