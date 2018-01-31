Из-за разбитой камеры британского журналиста на акции оппозиции в Москве завели дело

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после того, как неизвестный в минувшее воскресенье разбил камеру британского журналиста Грэма Филлипса на акции оппозиции в Москве.

"В ОМВД России по Тверскому району Москвы с заявлением обратился независимый журналист, гражданин иностранного государства",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции. Тем временем, по данным источника "Интерфакса", речь идёт о британском журналисте Филлипсе, который работает в России, а также, в частности, освещал конфликт на юго-востоке Украины.

Как рассказали в пресс-службе полиции, заявитель 28 января находился на Пушкинской площади, где у него произошел конфликт с неизвестным, который повредил видеокамеру и скрылся. Сумма ущерба составила 27000 рублей, добавил собеседник агентства.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ - Умышленное уничтожение или повреждение имущества.