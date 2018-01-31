В Волгограде после посадки загорелся самолет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - На борту самолета А320 после посадки в аэропорту Волгограда начался пожар, пассажиры эвакуированы.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта, самолет прилетел в Волгоград из Москвы.

"После приземления на борту воспламенилось зарядное устройство от бортовой сети. Экипаж эвакуировал пассажиров через надувные трапы и самостоятельно справился с возгоранием", - сказал источник.

В результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу агентству подтвердили, что была проведена эвакуация пассажиров самолета, однако отметили, что это произошло перед вылетом борта в столицу.

"Действительно, пассажиры рейса "Волгоград - Москва" были эвакуированы до взлета самолета. Что произошло на борту, задымление или воспламенение, информации пока нет", - сказала представитель ведомства Ольга Поройкова.

В пресс-службе аэропорта Волгограда от комментариев отказались, сообщив, что инцидент произошел на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот".