Начата прокурорская проверка после задымления на борту севшего в Волгограде самолета

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Волгоградская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания зарядного устройство одного из пассажиров на борту самолета в Волгограде, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в 17:00 31 января в аэропорту Волгограда совершил посадку аэробус А320, выполнявший авиарейс N1183 сообщением Москва (Шереметьево) - Волгоград (Гумрак). На борту находились 150 пассажиров и семь членов экипажа.

"При выходе людей из самолета произошло задымление салона, образовавшееся в результате возгорания зарядного устройства одного из пассажиров. Членами экипажа принято решение об эвакуации пассажиров через эвакуационные выходы, в том числе через надувные трапы", - говорится в сообщении.