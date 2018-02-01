Правительство РФ разрешило Минобороны использовать аэродром на Итурупе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российская военная авиация сможет базироваться на курильском острове Итуруп, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в перечень аэродромов совместного базирования РФ внесен расположенный в Сахалинской области аэродром Итуруп.

Аэродром "Итуруп" на одноименном острове Курильской гряды отныне также будет использоваться министерством обороны РФ

Осенью 2016 года официально сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Боевая вахта".

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что на вооружение дивизии поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники. Сообщалось, что для военных на Курилах идет развитие инфраструктуры.

В 2016 году военные сообщали о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром.