Правительство продлило понижающие коэффициенты ущерба от тяжеловесных грузовиков

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, которым до 31 января 2019 года включительно продлевается действие понижающих коэффициентов для расчета вреда, причиняемого тяжеловесными грузовиками федеральным автодорогам.

Соответствующий документ был внесен Минтрансом России. Постановление от 30 января 2018 года №89 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 1 февраля.

Ранее постановление правительства от 28 июня 2016 г. №590 устанавливало, что указанные коэффициенты действовали до 31 января 2018 года включительно.

Речь идет о расчете вреда, причиняемого грузовым автотранспортом при превышении допустимых осевых нагрузок на ось и (или) допустимой массы транспортного средства при движении по федеральным автодорогам.

Упомянутое постановление вводило следующие коэффициенты:

- при превышении допустимых осевых нагрузок на ось и (или) допустимой массы транспортного средства от 0% до 5% - 0,016;

- при превышении допустимых осевых нагрузок на ось и (или) допустимой массы транспортного средства свыше 5% до 10% - 0,2;

- при превышении допустимых осевых нагрузок на ось и (или) допустимой массы транспортного средства свыше 10% до 50% - 0,6.

"Установлено, что до 31 января 2019 года включительно при превышении допустимых осевых нагрузок на ось или допустимой массы транспортного средства к размеру вреда, причиняемого транспортными средствами, которые перевозят тяжеловесные грузы, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения, применяются ранее действовавшие понижающие коэффициенты", - говорится в материалах к документу.

Кроме того, уточнены диапазоны превышения допустимых осевых нагрузок на ось или допустимой массы транспортного средства в целях исключения правовой неопределённости, возникающей при оформлении специальных разрешений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

"Принятые решения позволят снизить финансовую нагрузку на бизнес в период актуализации методики расчета размера вреда", - отмечают разработчики документа.

Как заявили "Интерфаксу" в Минтрансе РФ, "данная мера направлена на снижение нагрузки на бизнес и разработана в рамках поручения Минтрансу России, Минэкономразвития России с участием представителей транспортной отрасли проработать вопросы снижения расходов, связанных с получением специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и опасных грузов".