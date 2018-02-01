Энергоблок N4 Ростовской АЭС подключили к сети

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС запустила новый блок N4.

Президент России Владимир Путин, находящийся в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой, принял участие в видеоконференции по случаю запуска энергоблока.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок N1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, N2 - в 2010 году, N3 - в сентябре 2015 года. В начале декабря 2017 года осуществлен физический пуск энергоблока N4. 15 января были завершены все этапы физического пуска, а 23 января Ростехнадзор выдал разрешение на энергетический пуск энергоблока N4.

Реализация проекта позволит Ростовской области войти в десятку регионов имеющих наибольший объём выработки электроэнергии в стране, поставлять электроэнергию в другие субъекты РФ, в том числе Краснодарский край, Ставропольский край и Волгоградскую область.