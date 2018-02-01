Число пользователей интернета в Китае за год выросло на 5,6%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Число пользователей интернета в КНР, по данным на конец 2017 года, достигло 772 млн человек, говорится в отчете Китайского сетевого информационного центра (CNNIC).

В том числе мобильным интернетом пользовались 753 млн человек. Первый показатель увеличился в минувшем году на 40,74 млн человек (на 5,6%), второй - на 57,34 млн человек.

Таким образом, в настоящее время интернетом пользуются 55,8% населения Китая, что на 4,1% выше среднемирового показателя, сообщают китайские СМИ.

В 2017 году китайский пользователь тратил на интернет в среднем 27 часов в неделю, что на 0,6 часа больше, чем годом ранее.

В докладе отмечается, что в прошлом году до 28,2% выросла доля китайских пользователей, выходящих в интернет с помощью "умных" телевизоров, тогда как доля тех, кто использует для этого настольный компьютер, ноутбук или планшет, продолжала снижаться.