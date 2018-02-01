Путин увидел возможность снизить цены на бензин

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает, что в нынешней экономической ситуации в стране есть возможность для снижения цен на бензин.

"Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это (повышенные цены - ИФ) обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства", - заявил глава государства, отвечая на вопрос одного из рабочих "Ростсельмаша" во время общения с сотрудниками завода.

Владимир Путин отметил, что нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть, а также уровнем акцизов. "Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас - под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог", - добавил он.