Подразделения Центрального военного округа приведены в полную боеготовность

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) приведены в полную боевую готовность, чтобы на практике отработать вопросы развертывания системы управления, сообщили в пресс-службе округа.

"Соединения и воинские части Центрального военного округа сегодня, 1 февраля приведены в боевую готовность "Полная" с целью отработки практических вопросов развертывания системы управления. В ходе занятий предусматривается выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, их занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций. Особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками", - сказали в пресс-службе.

Общее руководство занятиями осуществляет командующий войсками военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин. "Комплексные занятия являются плановыми и направлены на получение практики органами военного управления и войсками при отработке вопросов приведения в высшие степени боевой готовности, развертывания системы управления, совершенствование навыков и умений офицеров штабов всех уровней в управлении войсками с использованием современных автоматизированных систем", - отметили в ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.