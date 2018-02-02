Российские пограничники задержали иностранное судно в Беринговом море

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Камчатские и сахалинские пограничники в Беринговом море совместно задержали иностранную рыболовную шхуну (РШ), экипаж которой пытался незаконно добыть краб, сообщило в пятницу Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району.

"В действиях капитана РШ "Си Бриз" флаг Сьерра Леоне, порт приписки Фритаун) усматриваются признаки преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 201, 253 УК РФ (разработка природных ресурсов континентального шельфа РФ без соответствующего разрешения и превышение полномочий соответственно)", - говорится в сообщении.

Судно задержано 31 января в результате совместной операции Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, УФСБ России по Камчатскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. По данным погранведомства, РШ "Си Бриз" осуществляло незаконную деятельность в режиме радиомолчания и не позиционировалось техническими средствами контроля.

"Пытаясь ввести в заблуждение государственные контролирующие органы, задержанное судно использовало идентификационные номера и международные позывные сигналы, принадлежащие другим судам", - сказано в сообщении.

Промысловое судно "Си Бриз" оборудовано для добычи и транспортировки краба в живом виде. На его борту обнаружена нажива для орудий лова общим весом около 4 тонн. Документы, дающие право вести промысел в исключительной экономической зоне РФ и судовой журнал на судне отсутствуют. Судно конвоируется в порт Петропавловск-Камчатский для проведения следственных действий.

В погранведомстве добавляют, что рыболовную шхуну "Си Бриз" (прежнее название РШ "Бант") камчатские пограничники ранее неоднократно задерживали за нарушения режима государственной границы и незаконную транспортировку живого краба. Общая сумма назначенных штрафов в отношении иностранного юридического лица составила более 6,5 млн руб.