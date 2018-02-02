Росгвардия заменит МЧС в параде 9 мая на Красной площади

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России приняло решение изменить состав участников парада 9 мая, в нынешнем году по Красной площади впервые пройдет колонна бронеавтомобилей Росгвардии, одновременно стало известно, что решением Миноброны парадный расчет МЧС исключен из числа тех, кто пройдет по главной площади страны в День Победы, сообщила в пятницу газета "Известия ".

"Согласно плану парада, оказавшемуся в распоряжении "Известий", представители МЧС отстранены от участия в нем. Из уже напечатанного документа вычеркнут расчет Академии гражданской защиты. На полях стоит пометка "исключено по решению МО РФ" за подписью начальника Генштаба Валерия Герасимова. Факт получения предварительных распоряжений о подготовке парада, а также отсутствие в плане его проведения сводного батальона МЧС, "Известиям" подтвердили в нескольких воинских частях, чьи расчеты примут участие в торжественном мероприятии. Официальные представители Минобороны не смогли оперативно прокомментировать эту информацию", - говорится в материале издания.

В нем также отмечается, что "по мнению экспертов, такая ситуация стала следствием скандала с курсантами Академии гражданской защиты. Они выложили в Сеть видео в поддержку учащихся Ульяновского института гражданской авиации, снявших скандальный видеоклип. Хотя Минобороны не делало официальных заявлений по этому вопросу, военные крайне негативно отнеслись к поступку будущих офицеров-спасателей".

Газета также отмечает, что согласно первоначальной редакции плана, в наземной части парада должен был принимать участие сводный батальон от Академии гражданской защиты МЧС. Примерная численность - около 200 человек.

В пресс-службе ведомства сообщили "Известиям", что "МЧС России не располагает документами, которые исключили бы участие парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС России в параде Победы на Красной площади".

В ходе предстоящего парада по Красной площади впервые пройдет колонна бронетехники Росгвардии (Федеральная служба войск национальной гвардии, ФСВНГ). В ее составе будут бронеавтомобили "Тигр" (полицейская версия), Урал-432009 и "Патруль", говорится в публикации.

При этом издание отмечает, что "на момент публикации материала комментарий от пресс-службы Росгвардии в "Известия" не поступил".

Вслед за колонной ФСВНГ на Красной площади появятся автономные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет комплекса "Ярс" в сопровождении автомобилей специального назначения "Тигр-М", а затем - бронетранспортеры "Бумеранг" с флагами видов вооруженных сил, говорится в материале издания.

"Известия" напоминают, что "псевдоэротический клип ульяновских курсантов появился в сети 16 января. Его участники, одетые в нижнее белье и элементы курсантской формы, танцуют под песню Satisfaction. Через два дня был обнародован схожий по содержанию и эстетике ролик курсантов московской Академии гражданской защиты, которые попытались поддержать ульяновцев. После этого курсанты МосВОКУ выложили в Сеть свой ролик под названием "Мужская закалка", в котором призвали блюсти честь и достоинство российского офицера".

Парады на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая первоначально проводились только в годы юбилеев - 1965-м (20 лет Победы) и 1985-м (40 лет Победы). С 1991 по 1994 год парады 9 мая были отменены. С 1995 года они возобновились. С 2008-го в них участвует военная техника. В 2017 году 9 мая в парадном строю по Красной площади прошли более 10 тыс. человек, 114 единиц техники, отмечается в материале газеты.

Ожидаемой новинкой парада Победы - 2018 станет появление на Красной площади уникальных боевых машин поддержки танков "Терминатор", пишут "Известия".