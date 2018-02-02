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Литературоведы пригласили Анну Кузнецову к обсуждению списка "неприличной" литературы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Группа писателей, педагогов и литературоведов, среди которых книжный обозреватель Галина Юзефович, писатели Маша Трауб, Мария Ботева, литературный обозреватель Наталья Ломыкина и киновед Наталья Нусинова, обратилась к уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой в связи с озвученным ей списком неприличных детских произведений литературы.

Авторы письма обратили внимание на схожесть представленной омбудсменом подборки с составленным неизвестными пользователями интернета списком "16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно", и подчеркнули, что подобные материалы создают "ложные представления о современной российской детской литературе".

В частности, в письме отмечается, что материалы фольклорной или диалектологической экспедиции предназначены не для детского чтения, а для филологического и этнографического анализа. Также авторы подчеркнули, что книгу Савелия Низовского и Давида Плаксина "Как царь ушел в девочки" "нельзя рассматривать в отрыве от литературного контекста – от традиции литературы абсурда, от творческой атмосферы ленинградского андеграунда 1990-х гг."

Кроме того, в письме говорится, что многие упомянутые в списке произведения уже нельзя считать современными. Так, стихотворение Бориса Шварца "Веселая трава" "очень веселит современных читателей: ведь за последние лет двадцать это словосочетание воспринимается не иначе как эвфемизм наркотического растения", однако книга впервые была опубликована в 1975 году, и тогда "о таком значении никто даже и не думал".

Говоря об упомянутом Кузнецовой в числе "неприличных" произведении Светланы Лавровой "Петушиная лошадь", авторы письма отметили, что вынесенное в название существо - это персонаж фольклора народа коми, "дух хаоса, разрухи, экологической катастрофы".

По мнению подписантов, в своем выступлении Кузнецова оценила детскую литературу "по-взрослому прямолинейно", добавила ей "смыслов, детству не свойственных, маргинальных".

В заключение авторы письма пригласили детского омбудсмена к диалогу и выразили готовность рассказать о проблемах современной детской литературы.

Накануне, 1 февраля, Кузнецова в ходе конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку неприличных, по ее мнению, произведений современной детской литературы. В нее, в частности, вошли стихотворение Игоря Иртеньева "Сказ про глаз" и сказка "Куда скачет петушиная лошадь".

Теги: Анна Кузнецова
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