Фигурант дела о хищении средств у "Росагролизинга" осужден на три года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Новоусманский райсуд Воронежской области вынес приговор бывшему гендиректору ООО "Вита" Сергею Цветкову по делу о хищении 1,125 млрд рублей у "Росагролизинга". Об этом сообщила в пятницу "Интерфаксу" консультант Новоусманского районного суда Татьяна Фатеева.

По ее словам, суд признал его виновным по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

"Сергею Цветкову назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима. До приговора он находился под домашним арестом и был взят под стражу в зале суда", - сказала она.

Как ранее сообщалось со ссылкой на газету "Коммерсантъ", Цветков вместе с двумя подельниками - в прошлом топ-менеджерами "Маслопродукта" Романом Маловым и Сергеем Дуденковым - организовал реализовывавшуюся в 2008-2009 годах схему мошеннического хищения 1,125 млрд руб. госкомпании "Росагролизинг".

Деньги предназначались на закупку оборудования для основного актива "Маслопродукта" - расположенного в Верхнехавском районе Воронежской области маслоэкстракционного завода.

По версии полицейских, средства, поступившие на счет ООО "Вита", указанного представителями "Маслопродукта" поставщиком техники, были выведены и потрачены на посторонние цели, а ЗАО "Маслопродукт-Био" реального оборудования не получило. После завершения этих операций "Вита" была ликвидирована.

Согласно показаниям Цветкова, он являлся лишь формальным главой компании и подписывал документы, не вникая в их суть. При этом Цветков заявлял, что часть подписей на вошедших в уголовное дело документах ему не принадлежит, а все решения в компании принимали руководители "Маслопродукта".