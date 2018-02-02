В Брянской области возбуждено дело против украинца за вывоз военного прибора

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Брянской таможни при досмотре багажа гражданина Украины в поезде Москва - Кишинев выявили факт незаконного вывоза из России прибора военного назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС предметов военной техники).

По заключению экспертизы, гражданин Украины вез импульсный магнетрон с механической перестройкой частоты. Он предназначен для работы в качестве генератора СВЧ энергии в радиотехнической аппаратуре специального назначения, например, в аппаратуре зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" и в некоторых видах боевых машин.

Пресс-служба поясняет, что изделие относится к продукции военного назначения, ввоз и вывоз которой осуществляется только по лицензии, выдаваемой Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России.