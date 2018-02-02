В России

В туалете пермской больницы обнаружили меддокументы вместо бумаги

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Пермского края и прокуратура проведут проверку районной больницы в селе Кочево, где в туалете вместо туалетной бумаги лежали медицинские документы с данными пациентов.

Нарушения в больнице были выявлены региональным омбудсменом Павлом Миковым в ходе рабочей поездки в Кочевский район.

"Совсем вопиющий факт, выявленный мною сегодня в (Кочевской районной - ИФ) больнице - в туалете общего пользования для пациентов вместо туалетной бумаги лежала пачка меддокументов, содержащих персональные данные пациентов!", - написал Миков на своей странице в соцсети. На размещенной омбудсменом фотографии видно, что на подоконнике в туалете лежит стопка документов, а рулон туалетной бумаги отсутствует.

В связи с этим Миков обратился к краевому министру здравоохранения Дмитрию Матвееву и попросил направить в медучреждение проверяющих, а также устранить выявленные нарушения.

В пресс-службе краевого Минздрава агентству "Интерфакс" сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. В свою очередь в пресс-службе региональной прокуратуры агентству сообщили, что надзорное ведомство также подключилось к проверке этого инцидента. "Органы прокуратуры проводят проверку этого случая и соблюдения норм законодательства о персональных данных в этом медучреждении. В ходе проверки будет дана правовая оценка действий причастных лиц", - сказал представитель надзорного ведомства.

Теги: Пермский край, село Кочево
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