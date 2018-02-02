Водитель с рукой в гипсе протаранил здание банка в Белгороде

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля "Рено Логан" выехал на тротуар в центре Белгорода и врезался в стену здания отделения по Белгородской области ГУ Банка России по ЦФО, сообщили "Интерфаксу" в региональном УГИБДД.

"Водитель 1972 года рождения не справился с управлением и допустил ДТП. При этом сам водитель не пострадал", - сказал представитель УГИБДД по Белгородской области Владимир Дубинин.

Он добавил, что у водителя одна рука была в гипсе, что могло явиться причиной аварии.

Сообщения очевидцев в соцсетях о том, что у водителя якобы случился инсульт и он потерял сознание за рулем, представитель ведомства не подтвердил, добавив, что причины ДТП устанавливаются.

В отделении банка "Интерфаксу" сообщили, что здание не пострадало, косметический ремонт, который, возможно, потребуется, банк сделает своими силами.