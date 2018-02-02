Атомоход "Таймыр" спас экспедицию с полярной метеостанции

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж атомного ледокола "Таймыр" спас участников экспедиции "РГО Экспо" с полярной метеостанции, сообщила пресс-служба "Атомфлота" в пятницу.

Путешественники планировали на внедорожниках добраться из Норильска до самого северного континентального населенного пункта в мире - Диксона, чтобы установить мировой рекорд.

"Участники экспедиции остановились на полярной метеостанции Сопкарга и направили запрос о помощи в Росатомфлот. В письме путешественников говорилось, что погодные условия и поврежденные ледовыми торосами колеса машин не позволили автомобильной группе преодолеть обратный путь самостоятельно", - цитируются в сообщении слова директора по судоходству "Атомфлота" Андрея Смирнова.

В результате "Таймыр" взял путешественников к себе на борт и доставил в порт Дудинка, а после вернулся к работе по обеспечению безопасной проводки судов по Севморпути.