В ростовской школе учительница отрезала ученице прядь волос из-за ее прически

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство общего и профессионального образования Ростовской области начало проверку в одной из школ Волгодонска, где учительница отрезала у школьницы прядь волос. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Министерство образования в курсе ситуации в школе Волгодонска, сейчас по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что в данном учебном заведении существует негласное правило, запрещающее школьницам находиться на уроках с распущенными волосами.

"В школе есть негласное правило, которое предполагает, что девочки ходят с убранными волосами на уроки. Учительница потребовала заколоть волосы у одной из школьниц, ученица отказала ей несколько раз. В результате учительница отрезала ей прядь волос. Она осознала вину, пришла к директору, написала объяснительную и заявление об увольнении", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что позднее, по предварительной информации, учительнице стало плохо, и "ее увезли на "скорой" в больницу".

Ранее ряд местных СМИ распространил информацию об инциденте в одной из школ Волгодонска, где между учительницей и ученицей произошел конфликт из-за внешнего вида школьницы.