Кадыров предложил уголовно наказывать за "искажение правды" о ВОВ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что "искажение правды" о Великой Отечественной войне должно быть уголовно наказуемым.

"Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ", - написал Кадыров в пятницу в микроблоге в твиттере.

"В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения. Вечная слава Героям!", - отметил Кадыров.