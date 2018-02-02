В Крыму арестован левый активист по делу о разжигании вражды и ненависти

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Евпаторийский горсуд в пятницу постановил арестовать на два месяца жителя Крыма Евгения Каракашева, подозреваемого по делу террористической направленности, сообщил "Интерфаксу" его защитник Алексей Ладин.

"Было возбуждено уголовное дело, задержание проводил старший следователь следственного отдела СКР по Евпатории... Дело относится к категории террористической направленности", - сказал адвокат из международной правозащитной группы "Агора".

Каракашева задержали в четверг, в доме активиста также был проведен обыск. "Сегодня Евпаторийский городской суд избрал ему меру пресечения на два месяца - до 1 апреля", - сообщил адвокат.

По данным защитника, Каракашеву вменяют часть 1 статьи 282 и часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России. "Его обвиняют в разжигании вражды и ненависти в отношении социальных групп и в размещении постов и перепосте видеороликов, которые, с точки зрения следствия, содержат признаки оправдания терроризма и насильственной деятельности в отношении органов власти", - сказал Ладин.

Адвокат не видел пока материалы, о которых идет речь, знает лишь, что они появились в соцсети "ВКонтакте" в 2014 и 2017 годах.

"Они следователем не были представлены, в суд представили постановление о возбуждении уголовного дела, две экспертизы", - отметил защитник.

По данным соратников Каракашева, он - 1978 года рождения, является левым активистом.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по республике Крым не комментирует информацию о деле Каракашева.