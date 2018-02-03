Тайник с записями политических узников нашли в старейшей тюрьме под Челябинском

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тайник с библиотекой рукописных брошюр обнаружили сотрудники Верхнеуральской тюрьмы (Челябинская область), сообщается на сайте регионального главного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Найденные рукописи датируются 1932-1933 годами. Находка относится к тому времени, когда в стенах Верхнеуральской тюрьмы размещался специальный политический изолятор НКВД.

Здесь содержались такие знаменитые политические узники как Григорий Зиновьев и Лев Каменев, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Александр Слепков, актер и литератор Дмитрий Марецкий.

Из текстов рукописей можно сделать вывод о том, что, даже находясь в заключении, узники устраивали общие собрания (количество присутствующих доходило до 30 человек), организовывали дискуссии, выражали свою точку зрения относительно политической и экономической ситуации не только в СССР, но и за рубежом.

В ближайшее время эти ценные экспонаты будут изучены и займут почетное место в постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы учреждения, отмечают в ведомстве.

Верхнеуральская тюрьма была построена в 1914 году и в советское время использовалась как политический специзолятор НКВД. В 1948 году она получила статус особой тюрьмы для политзаключенных. С 1955 году в ней содержатся только осужденные по уголовным преступлениям.