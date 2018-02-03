Авария на 40 минут оставила без электричества два завода под Екатеринбургом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Энергоавария произошла в субботу днем на подстанции "Емелино" Свердловской области, которая питает ПАО "Северский трубный завод" (СТЗ, входит в состав ПАО "Трубная металлургическая компания", ТМК) и ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ, Свердловская область, входит в группу ЧТПЗ), сообщается в сводке ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"3 февраля в 13:06 мск на подстанции 500 кВ "Емелино" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Урала") отключилась первая секция 220 кВ. Одновременно отключалась тупиковая ВЛ 220 кВ "Емелино - СТЗ" с успешным автоматическим повторным включением", - отмечается в сообщении.

В результате инцидента без электроснабжения оставались ПАО "Северский трубный завод" и ОАО "Первоуральский новотрубный завод".

На момент аварии температура наружного воздуха составляла минус 9 градусов.

Отмечается, что в 13:42 мск было подано напряжение на первую секцию 220 кВ на подстанции 500 кВ "Емелино" и всем потребителям.

"Информация о нарушении технологических процессов не поступала", - резюмируется в сообщении.