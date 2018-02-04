Самолет "Победы" опасно сблизился с бортом Pegasus Airlines при посадке в Стамбуле

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - "Боинг 737" авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы, попал на траекторию взлета самолета Pegasus Airlines в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, сообщает в субботу турецкий канал Haberturk.

Инцидент произошел в пятницу. Во время захода на посадку из-за сильных порывов ветра российский борт оказался на пути турецкого лайнера, который вылетал в Измир. Последний только что поднялся в воздух и набирал высоту.

В итоге самолеты прошли всего лишь в 250 метрах друг от друга. После этого российский борт благополучно совершил посадку, а турецкий продолжил свой путь. Никто не пострадал.

По результатам происшествия в Стамбуле проводится должностная проверка.