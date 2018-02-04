На Чукотке за прошедший год добыли 120 китов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Китобои Чукотки в течение 2017 года добыли одного гренландского и 119 серых китов в рамках аборигенной блок-квоты, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа.

Международная китобойная комиссия для России и США установила совместные квоты на аборигенный промысел серого и гренландского китов на период 2013-2018 годов. В общей сложности разрешено добыть 744 серых и 336 гренландских китов. В РФ добычей китов занимаются только коренные народы Чукотки. Российская ежегодная часть квоты составляет не более 135 серых и пяти гренландских китов.

Итоги морской охоты в апреле этого года обсудят в Словении на заседании научного комитета Международной китобойной комиссии. Там же определят квоты на добычу китов на следующий шестилетний период.

Согласно договоренностям, китобои Чукотки ведут промысел только с вельботов, байдар и с дюралевых лодок с подвесными моторами.