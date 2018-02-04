В России

ВКС России в этом году получат более 100 самолетов и вертолетов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России в этом году получат более 100 самолетов и вертолетов, свыше 10 дивизионных комплектов систем ПВО С-400 "Триумф" и комплексов "Панцирь-С1", сообщил в воскресенье сайт Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, ВКС РФ в 2018 году получат в частности, истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации, а также другие типы авиационной техники.

"По итогам прошлого года было получено до 200 современных самолетов и вертолетов, более 100 единицы вооружения противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с декабря 2017 года заступила на опытное боевое дежурство Единая космическая система.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал о планах поставить в войска в 2018 году "четыре дивизионных комплекта зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь", 10 дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Его боевые возможности обеспечивают борьбу с любыми типами пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе и вооруженных авиационным бортовым высокоточным оружием.

Теги: Минобороны, ВКС
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