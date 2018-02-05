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ВС РФ указал на ответственность агрегаторов такси за ущерб при ДТП

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил жалобу на определение Мосгорсуда, который поддержал суд первой инстанции и отказался взыскать с агрегатора такси компенсацию морального вреда за гибель пассажира в аварии.

Кассационная инстанция, определение которой опубликовано в понедельник, не согласилась с тем, что агрегатор - ООО "Такси "Престиж" - оказывал водителю такси, ставшему виновником ДТП, лишь информационные услуги, и, соответственно, нет оснований возлагать на агрегатора ответственность за гибель пассажира.

Дело отправлено на повторное рассмотрение в Мосгорсуд. На втором круге апелляционная инстанция должна будет учесть сразу несколько обстоятельств, касающихся функций агрегатора в отношениях с заказчиками его услуг и пассажирами такси.

Прежде всего, требуется обратить внимание на то, что такси "Престиж" действовало от своего имени, в частности на снимок СМС-сообщения погибшему пассажиру, где была указана цена поездки и содержалась благодарность за пользование услугами именно этого агрегатора. При этом роль "Престижа" в договорных отношениях с владельцем автомобиля, на которого работал виновный в ДТП водитель, коллегия ВС РФ называет агентской и подчеркивает, что "по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки".

У такси "Престиж" действительно был договор с владельцем такси, по которому агрегатор должен был за вознаграждение искать пассажиров. Водитель, работавший на хозяина такси по трудовому договору, также состоял в гражданско-правовых отношениях с "Престижем". По мнению кассационной инстанции, на это указывают показания владельца машины по уголовному делу, водителя, карточка таксиста, а также то, что он в момент происшествия оказывал услуги такси по заказу, направленному в "Престиж".

Позиция агрегатора в суде заключалась в том, что он является диспетчерской службой и, получив по телефону от погибшей пассажирки заявку на услугу легкового такси, просто разместил его в автоматизированной системе, к которой имеет доступ каждый перевозчик, состоящий в договорных отношениях с "Престижем". Затем эта заявка была принята к исполнению водителем.

Судьям ВС эта аргументация убедительной не показалась. Кроме того, из кассационного определения следует, что агрегатор не освобождают от ответственности и условия договора с владельцем автомобиля (по ним последний самостоятельно отвечает за ущерб третьим лицам при перевозке клиентов).

На новом круге рассмотрения дела "Престижу" нужно будет представить основания для освобождения от ответственности за причинённый вред. Пока ВС не увидел в материалах дела документов, свидетельствовавших о том, что агрегатор действовал не от своего имени, а от имени принципала, то есть хозяина такси.

ДТП, в котором погиб пассажир, воспользовавшийся сервисом "Такси "Престиж" произошло 5 октября 2014 года. Виновным в нем был признан водитель такси. Истцы - муж и дочери погибшей пассажирки - требовали с таксиста, владельца машины и агрегатора солидарно компенсацию расходов на погребение (553 тыс. рублей), а также возмещение морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу каждого из четырех истцов.

Первая инстанция взыскала с владельца машины 552 тыс. руб., а с водителя - по 700 тыс. руб. компенсации морального вреда. Апелляционная инстанция изменила это решение в части претензий к хозяину такси - он был освобожден от платежей на том основании, что его ответственность была застрахована и требовать деньги надо со страховых компаний. С этим ВС РФ также не согласился.

Теги: ВС РФ
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