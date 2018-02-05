В Орле выявили сокрытие полицейскими более 430 преступлений

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Орлу, сообщает следственное управление СКР по региону в понедельник.

По версии следствия, полицейские, имея все основания для возбуждения уголовных дел, выносили незаконные постановления об отказе в их возбуждении. В результате 435 преступлений было скрыто от учета.

Действия стражей порядка квалифицированы по части 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время по фактам всех скрытых от учета преступлений возбуждены уголовные дела.