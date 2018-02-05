В РПЦ создадут программу для детсадов по основам нравственных ценностей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В синодальном Отделе религиозного образования и катехизации занялись разработкой программы по основам нравственных ценностей для дошкольников, которая будет апробирована в православных детских садах.

"Будет разрабатываться программа дошкольного воспитания на основе традиционных нравственных ценностей, которая будет апробирована в качестве эксперимента на базе православных детских садов в Смоленске, Кемерово, Нижнем Новгороде", - сообщил корреспонденту "Интерфакса" в понедельник руководитель сектора православного образования синодального отдела диакон Герман Демидов.

По его словам, одна из задач - посмотреть, в какой мере эта программа может быть использована в дошкольных учреждениях разных религиозных организаций.

"Мы постараемся, чтобы она имела максимально универсальный характер, чтобы усилия, которые предпринимает синодальный отдел, не носили характер конфессионально-религиозной замкнутости, но апеллировали бы к традиционным моральным ценностям, которые лежат в основе нашей культуры", - сказал собеседник агентства.