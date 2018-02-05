На Ямале началась проверка после гибели задержанного в холодной камере

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Отдел МВД по Красноселькупскому району Ямало-Ненецкого автономного округа начал проверку в отношении участкового, который задержал местного жителя, а тот скончался в камере.

Пресс-служба УМВД по ЯНАО сообщает, что 30 декабря 2017 года в полицию обратилась местная жительница с жалобой на нетрезвого сожителя.

Прибывший на место участковый уполномоченный доставил мужчину в территориальный отдел полиции и поместил его в камеру административно задержанных. В камере местный житель почувствовал себя плохо и скончался.

В сообщении отмечается, что задержанный был помещен под стражу с нарушением норм действующего законодательства, но не уточняется, с какими именно.

Между тем, по данным местных СМИ, участковый уполномоченный в селе Толька Ямало-Ненецкого автономного округа на два дня закрыл задержанного в неотапливаемом помещении, забыв о нем, а, когда тот умер от переохлаждения, спрятал тело в лесу.

В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО агентству сообщили, что "следователи в рамках своих полномочий предпринимают меры по выяснению данной ситуации" и отказались от более подробных комментариев.

В участковом пункте полиции, где, по данным СМИ, работал полицейский, агентству заявили, что он в настоящий момент находится в отпуске.

В администрации поселения Толькинское агентству "Интерфакс" в свою очередь сообщили, что ведутся следственные действия. "Единственное, что могу сказать, человек пропал 15 января", - добавил собеседник агентства.