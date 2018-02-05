В Госдуме задумались об оценивании работы журналистов по технологии блокчейна

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшее время могут быть созданы системы, оценивающие, в частности, работу журналистов в баллах, конвертируемых в материальный доход, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Уже в ближайшее время у нас есть возможность увидеть создание систем национального или регионального масштаба, - некоторые элементы их уже работают - которые позволят в реальном масштабе времени оценивать работу, к примеру, журналистов, и конвертировать выставленные баллы в реальные материальные блага", - сказал Левин в понедельник в Госдуме на заседании Общественной молодежной палаты.

Он предположил, что со временем эта технология со временем дойдет до депутатов и чиновников.

Глава комитета отметил, что "реализовать подобные подходы можно с учетом создания систем так называемого Интернета 2.0, Интернета второго поколения, основанных на распределенном реестре (блокчейне), которые позволяют документировать любые действия с очень высокой степенью доверия к таким записям".

"Таким образом, принимая законы преображающие экономику, депутаты постепенно идут и к тому, чтобы полностью изменить и свою повседневную деятельность, и даже общий имидж профессии", - резюмировал Левин.