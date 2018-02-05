Пятеро жителей Ангарска два года рыли подземный тоннель к нефтепроводу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали пятерых жителей Ангарска по подозрению в попытке кражи нефтепродуктов. В течение двух лет злоумышленники рыли подземный тоннель к нефтепроводу, однако, когда до цели оставалось три метра, их действия были пресечены, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области.

По словам следователей, сообщники вырыли более 125 метров подземного лаза, причем работали они вручную при помощи лопат. В ходе обысков у подозреваемых изъяли большое количество металлических труб и резиновых шлангов, предназначенных для откачки нефти, а также другое оборудование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). В соответствии с законодательством задержанные могут получить до шести лет лишения свободы.