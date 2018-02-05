Туроператор предсказал рост цен на авиабилеты на 10-15% в 2018 году

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость авиабилетов для российских туристов в этом году увеличится на 10-15% из-за роста цен на топливо, сообщил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

"Стоимость авиаперевозки может вырасти на 10-15% из-за роста цен на топливо, соотношения доллар-евро и укрепления рубля: с одной стороны, эти факторы положительно влияют на покупательную способность россиян, а с другой, делают немного дороже авиабилеты", - сообщил он.

При этом Демура отметил, что это прогноз на текущий момент, через некоторое время все может измениться.

"Я думаю, что большого роста цен на авиаперевозку не будет. А небольшой рост будет компенсироваться тем, что снижается стоимость проживания в отелях. Дешевых предложений становится все больше", - заключил он. По его словам, благодаря этому цены на отдых в Греции для российских туристов в 2018 году сохранятся на прошлогоднем уровне.