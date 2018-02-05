В составе миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах в РФ войдут граждане США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В миссию БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами президента РФ вошли несколько граждан США, сообщил в понедельник глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ян Петерсен.

"Как я упомянул, речь идёт о представителях 25 стран членов ОБСЕ. Я пока не имел возможности ознакомиться со списком, но я знаю наверняка, что есть несколько представителей США", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Петерсен добавил, что никто из наблюдателей с проблемой выдачи виз не столкнулся.

По словам Петерсена, окончательный доклад по выборам президента РФ будет представлен БДИПЧ ОБСЕ приблизительно в конце мая. "После выборов представим предварительный отчет. По истечении восьми недель после выборов ОБСЕ опубликует окончательный отчёт и рекомендации", - сказал он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.