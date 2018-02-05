В Госдуму повторно внесли законопроект о Конституционном собрании

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы из фракции КПРФ Владимир Бортко повторно внес на рассмотрение Госдумы законопроект о Конституционном собрании. Соответствующая инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ в понедельник.

Законопроект определяет порядок внесения предложения о пересмотре положений глав 1. 2 и 9 Конституции РФ; порядок созыва и деятельности Конституционного Собрания: порядок принятия решений Конституционного Собрания, включая порядок принятия новой Конституции РФ. Законопроект состоит из шести глав и тридцати четырех статей.

В пояснительной записке автор отмечает, что в основе внесенного им проекта закона лежит исправленный и переработанный проект закона "О Конституционном Собрании", внесенный в Государственную Думу 2-го созыва депутатами Зюгановым, Харитоновым, Рыжковым, Лукьяновым, Шаклеином, Калягиным, Ивановым, а также исправленный и переработанный проект закона "О Конституционном Собрании", внесенный в Госдуму депутатами 3-го созыва Надеждиным, Лукьяновым, Володиным, Крюковым.

В ноябре 2017 года Бортко вносил подобный законопроект, который не был рассмотрен в профильном комитете, и возвращен автору на доработку. Тогда одним из оснований для возврата инициативы стало отсутствие отзыва правительства РФ к законопроекту. Во внесённом в этот понедельник проекте закона отзыв правительства имеется. Он отрицательный.