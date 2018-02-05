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Минэкономразвития предложило запретить иноинвесторам участвовать в концессиях в сфере IT

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития РФ предлагает запретить участие иностранных инвесторов в концессионных соглашениях в сфере IT, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства.

По словам источника, министерство подготовило проект закона о внесении изменений в закон "О концессионных соглашениях" (115-ФЗ). Предлагаемые поправки выделяют в отдельный объект концессионных соглашений программное обеспечение и базы данных (в том числе в составе сайтов или информсистем), а также аппаратное обеспечение, необходимое для работы этого софта (объект информационных технологий - ИФ).

Помимо этого в отдельный объект концессионных соглашений выделены Центры обработки данных (ЦОД), - "совокупности объединенных единым назначением зданий, частей зданий или движимого имущества, технологически связанного с указанными объектами, предназначенные для автоматизации с использованием программ для ЭВМ и баз данных".

При этом Минэкономразвития предлагает включить в названный закон норму, по которой концессионерами в рамках концессионных соглашений по объектам информационных технологий не могут являться иностранные физические или юридические лица, а также российские компании, решения которых могут определять иностранные владельцы или иностранные государства.

Кроме того, экономическое ведомство намерено дополнить 115-ФЗ положениями, определяющими порядок подготовки, заключения исполнения и прекращения концессионных соглашений в отношении объектов информационных технологий и ЦОДов. Причем эти правила, в случае принятия поправок, будут действовать в отношении софта и ЦОДов даже в том случае, если они являются частью другого, более общего концессионного соглашения.

Также поправки предусматривают наделение правительства РФ правом принятия решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов информационных технологий (ИТ), если исключительные права на такие объекты принадлежат РФ, если такие объекты имеют стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства. Если исключительные права на объект ИТ принадлежат субъекту РФ или муниципальному образованию, то решение о заключении концессионного соглашения должен будет принимать соответствующий орган власти.

По словам источника, Минэкономразвития направило поправки к 115-ФЗ на согласование заинтересованным органам власти.

Теги: Минэкономразвития РФ
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