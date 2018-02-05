Торговавший наркотиками за криптовалюту пермяк получил более 12 лет тюрьмы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Кировский райсуд Перми признал местного жителя виновным в наркоторговле и отмывании денег, сообщается на сайте Главного управления МВД по региону в понедельник.

Следователи установили, что обвиняемый руководил пермской фирмой, занимавшейся поставкой электрокабеля. После того, как компания стала убыточной, мужчина решил организовать интернет-магазин по продаже наркотиков. Оплата запрещенных веществ производилась криптовалютой.

В феврале прошлого года его задержали при получении посылки с аудиоколонками, в которых был спрятан амфетамин.

"В общей сложности сыщики изъяли около 2,5 килограммов синтетических наркотиков (...) По версии следствия, злоумышленник вывел виртуальные деньги на банковские счета (порядка 900 тыс. рублей)", - отмечается в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в сбыте и покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, а также легализации денег, полученных преступным путем.

Ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 530 тыс. рублей.