"Единая Россия" собралась провести ребрендинг после выборов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - У "Единой России" должна быть своя политическая повестка и зафиксированная в Уставе идеология, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", насколько серьезно создание политуправления скажется на переформатировании всей работы партии, Турчак сказал: "Скажется и в смысловом и в техническом плане. Это связано с обновлением партии, ее ребрендингом".

"Там (в ныне действующем Уставе партии - ИФ) вообще нет ничего идеологического. А в уставе политической партии должна быть в преамбуле идеология", - отметил Турчак.

Выработкой идеологии и политической повестки будет, в том числе, заниматься созданное на заседании президиума Генсовета в понедельник политическое управление под руководством Романа Романова.

Он сообщил, что в апреле, вскоре после намеченных на 18 марта президентских выборов, состоится совместное заседание Высшего и Генерального советов партии.

На нем, отметил представитель руководства "Единой России", "мы возьмем в работу и дальнейшую протяжку - и смысловую, и политическую, и содержательную - ту программу, с которой пройдет избирательная компания".

На заседании в апреле будут предложены первые шаги по ребрендингу "Единой России", - пояснил он.

"Это не касается только знаков, нашивок, шарфиков", - заметил политик. По его словам, речь идет об обновлении, электоральных задачах, новых подходах, приемах, методологии работы, партучебы. "Это не косметические какие-то вещи", - отметил Турчак.