Глава Дагестана предложил назначить премьером республики министра экономики Татарстана

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил назначить на пост председателя правительства республики министра экономики Татарстана Артема Здунова, сообщил агентству "Интерфакс" представитель регионального парламента.

"Кандидатура министра экономики Татарстана на пост премьера будет рассмотрена депутатами Народного собрания Дагестана завтра, 7 февраля, на сессии парламента", - сказал собеседник агентства.

Накануне бывший врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, два его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов были задержаны по делу о хищении в особо крупном размере. Позже Васильев своим указом отправил в отставку правительство республики и назначил Анатолия Карибова на пост врио председателя правительства региона.

Высокопоставленные дагестанские чиновники были доставлены в Москву, им предъявлено обвинение. Следствие просит Басманный суд об их аресте.