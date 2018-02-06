Экс-глава дагестанского Кизилюрта стал фигурантом двух уголовных дел

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили два уголовных дела в отношении бывшего главы города Кизилюрта Устархана Алюкаева, сообщил агентству "Интерфакс" представитель следственного управления СКР по Дагестану.

"Следствием установлено, что в 2012 году Алюков, зная, что земельные участки площадью 600 кв. м и 500 кв. м, расположенные в городе Кизилюрте, являются федеральной собственностью, незаконно предоставил их в собственность двоим местным жителям. Этим он превысил свои должностные полномочия и нанес государству существенный ущерб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дела возбуждены по части 2 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления".

Накануне сотрудники ФСБ задержали бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей - Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования и науки республики Шахабаса Шахова. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. Во вторник им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие просит суд заключить их под стражу.