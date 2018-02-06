ФАС сообщила о проверке причастности РЖД и операторов к образованию "пробки" в Кузбассе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изучит причины образования "пробки" на железных дорогах в направлении Кузбасса, сообщил регулятор.

"В связи с сообщениями СМИ об образовавшемся заторе из более 30 тысяч порожних вагонов на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД - ИФ) ведомство проведет проверку ситуации на предмет сговора. ФАС проведет проверку обстоятельств, приведших к образованию затора на Кузбассе, и даст заключение об обоснованности действий ОАО "Российские железные дороги" и операторов подвижного состава", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на сообщения прессы, антимонопольная служба отмечает, что на подходах к Кузбассу выстроилась "пробка" из 32-33 тысяч порожних вагонов, а "цепная реакция" привела к остановке 10% в целом по сети. С 23 по 25 января ОАО "Российские железные дороги" ограничило оформление отправки порожних полувагонов на ЗСЖД со всех станций, добавляет ведомство.

"По словам представителей отрасли, ситуацию спровоцировали плохие погодные условия, повлиявшие на скорость выгрузки в портах на Дальнем Востоке и юге, смерзание угля, а также высокие ставки на предоставление вагонов и длинные праздники", - отмечает ведомство.