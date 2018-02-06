Чемезов назвал возможным старт серийных поставок танка "Армата" с 2019 года

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Серийные поставки в российскую армию нового танка Т-14 "Армата" могут начаться с 2019 года, сообщил во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Да, могут", - ответил он на вопрос, ожидается ли начало серийных поставок "Арматы" в Вооруженные силы РФ с 2019 года.

По словам главы "Ростеха", в настоящее время идут испытания "Арматы". "Часть машин уже поставлена. До конца года, наверное, завершим испытания", - сказал Чемезов.

В апреле 2016 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу", что у военного ведомства есть контракт на поставку партии из около 100 танков Т-14 "Армата". В августе 2017 года, отвечая на вопрос "Интерфакса", Борисов сказал, что партия из 100 танков "Армата" будет поставлена Вооруженным силам РФ до 2020 года.

Заместитель главы "Уралвагонзавода" (Ростех) по спецтехнике Вячеслав Халитов в прошлом ноябре сообщил "Интерфаксу": "Долгосрочный контракт на поставку с Минобороны заключен, серийная поставка будет осуществляться в ближайшие годы. В настоящее время танк Т-14 "Армата" проходит предварительные испытания. Готовность изделия не раз была продемонстрирована в рамках Парада Победы. Неоднократно в рамках закрытых показов руководящему составу Минобороны России были продемонстрированы огневые возможности". По его словам, помимо танка "Армата" на одноименной платформе созданы тяжелая боевая машина пехоты (БМП) и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).

"Хотелось бы отметить, что изделия: танк Т-14, БМП Т-15, БРЭМ Т-16 разрабатываются в рамках одной опытно-конструкторской работы, поэтому и срок выполнения этапов по всем изделиям один. Что же касается принятия их на вооружение, то необходимость в изделиях данного типа была определена заказчиком на этапе открытия опытно-конструкторской работы", - заявил он.

"Армата" разработан корпорацией "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех"). Это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, он является принципиально новой и полностью российской разработкой. Башня Т-14 необитаема, экипаж впервые помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.