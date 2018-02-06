Главные новости
В миреSpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon HeavyЭкономикаЧемезов сообщил о предстоящей смене главы "АвтоВАЗа"В РоссииБывший врио главы правительства Дагестана Гамидов арестован по решению суда
В России

Чемезов назвал возможным старт серийных поставок танка "Армата" с 2019 года

Есть обновление от 02:21

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Серийные поставки в российскую армию нового танка Т-14 "Армата" могут начаться с 2019 года, сообщил во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Да, могут", - ответил он на вопрос, ожидается ли начало серийных поставок "Арматы" в Вооруженные силы РФ с 2019 года.

По словам главы "Ростеха", в настоящее время идут испытания "Арматы". "Часть машин уже поставлена. До конца года, наверное, завершим испытания", - сказал Чемезов.

В апреле 2016 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу", что у военного ведомства есть контракт на поставку партии из около 100 танков Т-14 "Армата". В августе 2017 года, отвечая на вопрос "Интерфакса", Борисов сказал, что партия из 100 танков "Армата" будет поставлена Вооруженным силам РФ до 2020 года.

Заместитель главы "Уралвагонзавода" (Ростех) по спецтехнике Вячеслав Халитов в прошлом ноябре сообщил "Интерфаксу": "Долгосрочный контракт на поставку с Минобороны заключен, серийная поставка будет осуществляться в ближайшие годы. В настоящее время танк Т-14 "Армата" проходит предварительные испытания. Готовность изделия не раз была продемонстрирована в рамках Парада Победы. Неоднократно в рамках закрытых показов руководящему составу Минобороны России были продемонстрированы огневые возможности". По его словам, помимо танка "Армата" на одноименной платформе созданы тяжелая боевая машина пехоты (БМП) и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).

"Хотелось бы отметить, что изделия: танк Т-14, БМП Т-15, БРЭМ Т-16 разрабатываются в рамках одной опытно-конструкторской работы, поэтому и срок выполнения этапов по всем изделиям один. Что же касается принятия их на вооружение, то необходимость в изделиях данного типа была определена заказчиком на этапе открытия опытно-конструкторской работы", - заявил он.

"Армата" разработан корпорацией "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех"). Это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, он является принципиально новой и полностью российской разработкой. Башня Т-14 необитаема, экипаж впервые помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Теги: Армата, Ростех, Сергей Чемезов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
СМИ сообщили о планах Путина проголосовать 18 марта в КрымуСМИ сообщили о планах Путина проголосовать 18 марта в Крыму
Источники "Коммерсанта" утверждают, что глава государства впервые за 18 лет может покинуть столицу в день президентских выборовПодробнее
Бывший врио главы правительства Дагестана Гамидов арестован по решению судаБывший врио главы правительства Дагестана Гамидов арестован по решению суда
Арест назначен сроком до 5 апреляПодробнее
Тело сбитого в Сирии летчика доставили в РоссиюТело сбитого в Сирии летчика доставили в Россию
В возвращении тела майора Романа Филипова на родину участвовал спецназ РФ и СирииПодробнее
Глава Дагестана предложил назначить премьером республики министра экономики ТатарстанаГлава Дагестана предложил назначить премьером республики министра экономики Татарстана
Правительство республики было накануне отправлено в отставку после задержания высокопоставленных чиновниковПодробнее
Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента РоссииПутин зарегистрирован кандидатом на пост президента России
Всего в президентской гонке участвуют восемь претендентовПодробнее
Дагестанским экс-чиновникам предъявили обвинение в особо крупном мошенничествеДагестанским экс-чиновникам предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
Им вменяется мошенничество на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму регионаПодробнее
Паром ManGyongBong из КНДР вошел в порт ВладивостокаПаром ManGyongBong из КНДР вошел в порт Владивостока
Таможня выявила признаки нарушения резолюции СБ ООН о санкционных грузахПодробнее
Глава Дагестана отправил в отставку правительство республикиГлава Дагестана отправил в отставку правительство республики
Вместо задержанного Гамидова временно исполнять обязанности премьера будет Анатолий КарибовПодробнее
СКР сообщил о задержании председателя и членов правительства ДагестанаСКР сообщил о задержании председателя и членов правительства Дагестана
В ходе обыска у главы правительства республики был обнаружен золотой пистолет ТТПодробнее
Минобороны РФ подтвердило самоподрыв летчика сбитого в Сирии Су-25Минобороны РФ подтвердило самоподрыв летчика сбитого в Сирии Су-25
Решивший таким способом избежать плена пилот посмертно представлен к званию Героя РоссииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 6 февраля6 фото
06 февраля
Фотохроника 6 февраля
Они познали вкус побед17 фото
05 февраля
Они познали вкус побед
Лучшие фото недели10 фото
02 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреSpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon HeavyЭкономикаЧемезов сообщил о предстоящей смене главы "АвтоВАЗа"В РоссииБывший врио главы правительства Дагестана Гамидов арестован по решению судаВ РоссииТело сбитого в Сирии летчика доставили в РоссиюЭкономикаКурс биткойна опустился ниже $6000В РоссииПутин зарегистрирован кандидатом на пост президента России

Нижняя палата Конгресса США одобрила финансирование правительства до 23 марта

Ведомый погибшего в Сирии летчика Су-25 рассказал о попытках прикрыть командира

Создатели "Игры престолов" займутся новыми сериями "Звездных войн"

Российский экспорт вооружений в 2017 году превысил $15 млрд

СМИ сообщили о планах Путина проголосовать 18 марта в Крыму

СМИ сообщили о планах Путина проголосовать 18 марта в КрымуИсточники "Коммерсанта" утверждают, что глава государства впервые за 18 лет может покинуть столицу в день президентских выборов Подробнее

Московские магазины перед 23 февраля проверят на контрафактный алкоголь

Президент Польши подписал закон о концлагерях

США отложили испытание межконтинентальной баллистической ракеты на время Олимпиады

SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy

SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon HeavyЭлектрокар Tesla Roadster начал свой путь к Марсу Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru